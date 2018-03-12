Дональд Трамп показал своим конгрессменам игру, на которой происходит массовый расстрел в московском аэропорту, передает со ссылкой на

Так, это произошло в ходе обсуждения жесткости в видеоиграх.

Встреча прошла в Белом доме в закрытом для прессы режиме.

Трамп показал нарезку из видеоигр, в которых игроку предлагается расстреливать, забивать и пытать других персонажей, и спросил, насколько, по мнению окружающих, это жестоко. Среди прочего, на видео присутствовали кадры из игры Call of Duty: Modern Warfare 2, по сценарию которой игрок расстреливает пассажиров в московском аэропорту (сцена вырезана в российской локализаци).

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