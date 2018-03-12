На берегу австралийского штата Квинсленд обнаружили огромную рыбу-монстра.

Как сообщает , пугающую находку заметили Джон и Райли Линдхольм, которые прогуливались по пляжу Муор-Парка, передает со ссылкой на .

Длина монстра - около двух метров, вес приблизительно 150 килограммов.

"Я видел много разной рыбы и много очень большой рыбы, но никогда не видел ничего подобного", - прокомментировал находку Джон Линдхольм, большую часть жизни проработавший на рыболовном судне.

"Рыба почти такая же огромная, как и я, - Райли (жена, - Ред.) разочарована, что она не заставила меня лечь рядом с рыбой, чтобы получить лучшую фотографию", - рассказал Линдхольм.

Он добавил, что когда вернулся на следующий день, рыба исчезла. Предположительно, это был квинслендский громадный групер.

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