На сцене Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в Москве, где LOBODA получила премию "Певица года" из рук Эроса Рамазотти, а альбом "H2LO" стал лучшим в номинации "Альбом года", артистка подтвердила свое интересное положение, пишет со ссылкой на .

"Сегодня я хочу поблагодарить своих поклонников, зрителей, организаторов премии Браво, мою команду, которая на протяжении стольких лет со мной. Этот год был наполнен яркими событиями и в моей жизни он стал знаковым. Я ухожу в небольшой отпуск...Чтобы записать для вас новый альбом и подготовить абсолютно новое шоу, которое мы покажем уже в октябре. А также я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины...рождению малыша. Для меня это большое чудо и я благодарна небу за этот дар, а вам, за вашу любовь и ваше признание! Уже в июне, снова в стою, снова на концертах", – написала в Instagram.

Фото: Instagram

9 апреля дочери Лободы Еве исполнится семь лет.

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