Поселившись вместе, вы занимались любовью как минимум 7 раз в неделю. Потом 3 раза. Потом вы докатились до секса по выходным, а то и вовсе до секса в отпуске. Как же так? Можно валить все на усталость, дедлайн, цейтнот, детей и начальников. Но, давайте честно: у большинства взрослых людей всегда найдется полчаса на любовь — хотя после работы, хотя перед.

Почему мы их не используем? А потому что у большинства из нас дома есть вот эти четыре секс-киллера, пишет со ссылкой на .

Телевизор

Пока телевизоров не изобрели, секс был для народа главным развлечением и источником удовольствия. Пришли домой после работы, поужинали — и, если не спится, то чем еще заняться? Собственно, и сейчас, если у вас есть отдельная спальня (отдельная от гостиной, детской, библиотеки и рабочего кабинета), то в ней можно только спать и заниматься любовью. Но рано или поздно почти все семейные люди зачем-то тащат в спальню телевизор.

Лежать в обнимку и смотреть кино — это же так романтично (особенно, если гостиную, где раньше висел экран, пришлось переоборудовать в детскую). А потом — оп! — лежишь в обнимку и смотришь сериал. Просто лежишь и смотришь: и развлечение, и источник удовольствия, и даже дозировщик эмоций. Досмотрел — а уже будильник через пять часов зазвонит, и надо выбирать между сексом и сном.

Пылесос

Чистота недостижима. Особенно в городе. Особенно с окнами на магистраль. Если вам удалось с этим смириться, и вы способны жить в пыли от прихода до прихода уборщицы, то, вполне вероятно, регулярность вашей интимной жизни вызывает одобрение врачей и зависть посвященных.

Но если вы из тех, для кого «чистота — прежде всего», то вам вряд ли доступен даже секс по выходным: каждый вечер пылесосим, каждую субботу генеральная уборка. Секс — по остаточному принципу. А остается обычно немного. Но даже не в этом главная проблема.

Если чистота важна лишь одному из вас, то, как правило, именно этот один и проводит вечера с пылесосом, а по выходным выкатывает обиду партнеру: «Почему все я? Почему ты не помогаешь?». Партнер же в свою очередь подозревает (возможно, кстати, справедливо), что пылесос — лишь прикрытие, чтобы не заниматься любовью, и тоже обижается. А когда вы постоянно друг на друга обижены, - какой уж тут секс?

Домашние животные

К хомячкам, питонам и кайманам, пожалуй, претензий нет: сидят себе в банках и террариумах, никому не мешают. Но с кошками и собаками у людей сложились странные отношения. Некоторые граждане пускают этих млекопитающих в супружескую постель, что само по себе не способствует ни количеству, ни качеству секса.

Во-первых, из чисто гигиенических соображений, - голым в кровать уже не запрыгнешь.

Во-вторых, живешь в ощущении, что акт любви в любой момент может быть прерван нападением хищника... Кого-то это, вероятно, возбуждает, но таких не большинство.

В-третьих, теплое пушистое животное, регулярно попадающее под бок и под руку, в общем удовлетворяет потребность в тактильной ласке — и супружеская нежность уже ничего к этому не добавляет.

Ну, и главное: он сидит и смотрит! У вас секс, а он смотрит.

Телефон или планшет

Заходишь, бывало, в фейсбук между ночи — и понимаешь, что не ты один сейчас сексом не занимаешься: весь народ в Сети, все решают мировые проблемы или даже говорят о сексе. Лежишь, комментируешь, муж за талию хватает, а ты ему такая: «Щас-щас»... И можно даже не замечать месяцами, что секса нет, потому что вроде всю ночь не спала и точно в теме.

Телефон надо отключать на ночь вообще (поставить, например, автоматическое отключение с 23-00 до 7-00 — и пусть весь мир подождет) или выгонять его из спальни. Если просто включить тихий, то эта зараза начинает вибрировать в неподходящий момент, сбивая с ритма, или светить экраном, раздражая и отвлекая.

Когда у вас первый год совместной жизни, то это, конечно, пустяки, и страсть ничем не перебить. А когда вы вместе лет пять, и расставаться не планируете, то велико искушение решить, что муж (жена) всегда тут, а информация в sms, может, к утру устареет.

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