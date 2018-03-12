В сети появилось видео, в котором демонстрируется Земля, захваченная роботами, созданными конструкторами Boston Dynamics, пишет со ссылкой на .

Авторы этого ролика захотели показать пользователям, что случится с человечеством, если произойдет так называемое "восстание машин", в котором все живое будет уничтожено, и планетой станут править роботы SpotMini.

Будущее выглядит довольно удручающе. Сначала зрителям показывают безжизненные пустоши, по которым бесцельно бродят миллионы разумных машин. Затем начинается мощный ветер, который подбрасывает часть машин в воздух, а других опрокидывает навзничь. Тем самым природа, по словам голоса за кадром, отомстила "консервным банкам" за убийство людей.

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