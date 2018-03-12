Командир Украинской добровольческой армии, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что после освобождения Донбасса и Крыма Украина может претендовать на ряд регионов, входящих в состав .

Об этом он сказал в интервью телеканалу ZIK, передает со ссылкой на .

"Победа будет. В данной конкретной ситуации, если мы касаемся Донбасса, это, конечно, освобождение территории и ее зачистка от всякого деструктивного антигосударственного элемента, который с оружием в руках воюет против нас. Бандитское подполье – оно же все равно будет сохраняться, на это нужно время, даже после освобождения территорий", — сказал Ярош.

При этом он добавил, что освобождение Донбасса не станет окончательной победой.

"Это возвращение Крыма, непременно. Без этого победы не может быть. Ну хотя бы в границы того государства, в котором мы жили до 2014 года, вернуть наши территории. А потом мы подумаем, там уже другое время, там молодежь у нас. Кубань, Дон, Воронежская область... Российские же политики галочку поставили на Крыме, "теперь это русская земля". Ну такие галочки мы можем тоже расставить. Украина имеет потенциал показать, где украинская земля. Всему свое время под солнцем", — заявил Ярош.















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