В российском Барнауле школьницы жестоко избили одноклассницу и вели при этом прямую трансляцию в соцсети, передает со ссылкой на .

В избиении принимали участие школьницы 14-15 лет, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.

На кадрах видно, как две девушки пинают лежащую на лестничной клетке сверстницу ногами по лицу, поднимают ее голову за волосы и с силой бьют об асфальт. Затем одна из нападавших садится на потерпевшую и бьет кулаками в голову и по верхней части туловища школьницы.

Отмечается, что причиной избиения девушки якобы стали разборки из-за молодого человека.















Сводка.нет - Новости Украины и Мира