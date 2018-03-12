Неполитические Сводки
|Недетские страсти: школьницы в прямой трансляции жестоко избили одноклассницу (видео)
|12.03.2018 17:18
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В российском Барнауле школьницы жестоко избили одноклассницу и вели при этом прямую трансляцию в соцсети, передает со ссылкой на .
В избиении принимали участие школьницы 14-15 лет, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.
На кадрах видно, как две девушки пинают лежащую на лестничной клетке сверстницу ногами по лицу, поднимают ее голову за волосы и с силой бьют об асфальт. Затем одна из нападавших садится на потерпевшую и бьет кулаками в голову и по верхней части туловища школьницы.
Отмечается, что причиной избиения девушки якобы стали разборки из-за молодого человека.