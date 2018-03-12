На Закарпатье складывается ситуация, подобная как в Крыму в 2014 году.

Такое предупреждение высказал народный депутат Юрий Береза ​​в комментарии "Обозревателю", передает со ссылкой на .

"Заявления и намерения ввести миссию на Закарпатье - полный бред! Пусть привыкают, пусть учат украинский язык! Мы должны сделать так, чтобы там была Украина... Я был на Закарпатье после Нового года. Объездил много сел и поселений. К сожалению, Украины там вообще не увидел! Могу признаться, что я там увидел псевдореспублику. Все точно так же начиналось в Крыму...

с помощью сил Венгрии, которые искусственно создают напряжение на Закарпатье с помощью языка, этнических групп и т.д., ведет гибридную войну против нас. Это стратегия Москвы - создать волнения на всех фронтах. То есть Кремль продолжает подрывать нашу национальную безопасность не только на Донбассе, но и на Закарпатье", - подчеркнул Береза.

7 марта общество венгров Закарпатья, на офис которого было совершено два нападения, призвал развернуть в области постоянную миссию . 11 марта глава Венгрии Петер Сийярто заявил, что сообщила его об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.

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