Неполитические Сводки
|В Раде зарегистрировали постановление об увольнении Супрун
|12.03.2018 19:22
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"Оппозиционный блок" зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления об увольнении исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун.
Об этом сообщил глава фракции на согласительном совете парламента, передает со ссылкой на .
"Наша часть зарегистрировала постановление об увольнении от должности исполняющего обязанности министра здравоохранения Супрун. Хочу напомнить, что социальные выплаты важны при пересмотре бюджета. Предложение Супрун в условиях демографического кризиса сделать платными роды возмутило населения страны", - сказал Бойко.
Он также требует вернуть выплаты по рождению детей на уровне 2014 года.
14 апреля 2016 года утвердила правительство во главе с Владимиром Гройсманом. Министра здравоохранения тогда не назначили. 27 июля 2016-го исполняющим обязанности назначили Ульяну Супрун. Она на этой должности до сих пор.