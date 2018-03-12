В Украине уменьшились розничные цены на бензин. По состоянию на 12 марта топливо подешевело на 50 коп./л, передает со ссылкой на .

В сети ОККО литр бензина А-92 стоит 30,49 грн. Бензин марки А-95 продают по 31,49 грн/л, А-95 + - по 32,49 грн/л. За литр дизтоплива нужно заплатить 29,99 грн. На станциях WOG бензин марки А-92 подешевел до 30,45 грн/л, А-95 - 31,45 грн/л. Литр А-95 + продают по 32,45 грн, ДТ - 28,95 грн, передает enkorr.

В среднем литр бензина А-95 по Украине стоит 29,3 грн. В зависимости от заправок цена топлива колеблется от 26,6 грн до 31,99 грн.

Дизтопливо в среднем продают по 26,95 грн. Минимальная цена на АЗС - 24,4 грн. Максимальная - 29,49 грн.

Автогаз в среднем стоит 13,07 грн. Цена колива.ться 12,24 грн до 13,89 грн.

В Нефтегазовой ассоциации Украины отметили, что на снижение розничных цен на нефтепродукты повлияло снижение мировых цен на нефть, снижение международных котировок и укрепление гривны.

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