С 12 марта с в Бровары и обратно будет курсировать бесплатный 100-местный автобус. Общественный транспорт будет ездить с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 20:00, передает со ссылкой на .

Транспортные услуги предоставляет Киевпастранс. Схема маршрута будет такова: метро Лесная-ул.Гагарина-вул.Незалежности- ул.Короленко-ул.Киевская-метро Лесная, говорится на сайте проекта. Его авторы - броварчане Максим Польша, Максим Карпюк и Андрей Саук.

Такой автобус - некоммерческий социальный опыт, отметили организаторы.

"Это первый шаг к реальному общественному решению проблемы транспортных перевозок. Мы увидим, действительно ли броварчан беспокоит проблема транспорта и готовы ли они присоединиться к ее решению. Также сможем сделать выводы относительно реальной экономики процесса перевозок "убыточным" большим автобусом. Благодаря открытости и прозрачности проекта граждане смогут посмотреть на перевозку с другой точки зрения. Может больше поймут тех, кто предоставляет услуги", - рассказал один из кураторов проекта Андрей Саук.

Финансировать этот проект будут за счет донорских взносов online и пожертв пассажиров автобуса по желанию. Еженедельно в Facebook будут публиковать финансовый отчет. Также пассажиры будут обсуждать там работу автобуса, дальнейшие планы и развитие проекта.

"В первую неделю работы мы поймем, нужен ли такой проект нашим гражданам, и готова община к решению своих вопросов за свой счет. Если донорских взносов и пожертвований хватит на компенсацию расходов - 6 часов работы автобуса Киевпастранса стоит 5800 грн с - проект будет продолжаться и развиваться", - добавил Саук.

Кураторы проекта планируют перевести автобус на целый день работы по расписанию. Добавить еще один путь на Торгмаш, увеличить количество автобусов и качество перевозок. Также сформировать нынешний путь решения транспортного вопроса в Броварах.

В начале февраля подорожал проезд в городских и пригородных маршрутках. По билет подорожал на 1 рубль и составляет 6-7 грн. В пригородном общественном транспорте - в среднем на 2 грн. Доехать из Борисполя в метро Левобережная можно за 26 грн.

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