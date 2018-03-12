Задержание Владимира Рубана - хорошо известный российский сценарий, по которому действует украинская власть.

Об этом рассказал в комментарии военный знаток Олег Жданов, передает со ссылкой на .

"Это инсценировка от начала до конца. Чтобы подготовить население к плану "Б". Если социология показывает, что действующее руководство проигрывает выборы, они пойдут на российский сценарий. Это когда взрывали дома, чтобы сложилось общественное мнение, что нужна вторая Чеченская война. Власти готовы погрузить нас в кровь и беспорядок. Второй вариант - отмена выборов и введение чрезвычайного или военного положения. Рубан - кукла, он прекрасно знал, на что шел. Вероятно, он на крючке и ему некуда деться", - считает знаток.

По его оценкам, запас, который пытался привезти Рубан, нельзя применить, а оружие можно купить на черном рынке в Украине.

"Выстрелы гранатомета есть, а самих гранатометов нет. Миномет есть, но мины не соответствуют калибра. Если это одноразовая поставка, то запас не может быть применен для боевых действий. Если это многократные поставки - тогда почему задержан он один? Где сеть - сопровождение, "крышующие"? Ехать с таким арсеналом на блокпосты - надо иметь стопроцентную гарантию, что тебя пропустят. Конечно, если ты в здравом уме и ясной памятью и не самоуверенный авантюрист. По данным спецслужб на руках у населения от 5,5 до шести миллионов стволов стрелкового оружия. Рисковать, проезжая четыре границы блокпостов, никто не будет. Купить оружие можно на черном рынке. Его сегодня в стране очень много", - отметил он.

Версия о подготовке покушения на первых лиц государства выглядит мало реальной.

"В говорят, что вели Рубана девять месяцев. Итак как минимум в крупных городах, где могли быть совершены теракты, сейчас должны продолжаться массовые аресты боевиков и агентурных сетей. Тех, кто должен был получить это оружие. Версия о подготовке покушения на первых лиц государства - это основание для введения чрезвычайного или военного положения. Она вызывает много сомнений. Почему премьер Владимир Гройсман и спикер парламента в этот список попали? Если делаются такие заявления, нужно давать какое-то обоснование. Где Рубан и где Порошенко? Бронированный кортеж, мчащийся по улицам , и Рубан на границе с зоной АТО с минометом без мин. Но часть материалов дела засекречена. Не хотят детализировать", - подытожил он.

Владимир Рубан руководитель штаба Общественной организации "Офицерский корпус" был задержан утром 8 марта во время пересечения линии разграничения на контрольном пункте "Майорск".

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