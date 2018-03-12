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Новый законопроект Кабмина может затронуть импорт автомобилей
12.03.2018 21:42
Новый законопроект Кабмина может затронуть импорт автомобилей По теме:

В Верховную Раду Украины в начале марта был подан проект .

Он разработан Кабинетом Министров и призван защитить национального производителя в случае угрозы со стороны импорта товаров аналогичной или смежной отрасли, пишет со ссылкой на .

Здесь эффективным инструментом может быть введение защитных мер (пошлин) сроком на 4 года с возможностью их последующего продления. Последние могут быть и отменены – на срок от 9 до 12 месяцев.

 

 

Импорт автомобилей в Украину

 

 

Уполномоченным органом, который принимает решение о возбуждении расследования для введения защитных мер, является Межведомственная комиссия по международной торговле. Для начала расследования нужно подать заявление от производителя – одного или нескольких, суммарных объем производимых товаров которых в той или иной сфере не ниже 25%. Если он превышает 50%, то заявление считается автоматически принятым.

А вот проводит само расследование орган исполнительной власти – Украины. Оно же осуществляет мониторинг введенных защитных мер на импорт тех или иных товаров. 12 марта законопроект был передан в профильный комитет Верховной Рады.

 

 







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