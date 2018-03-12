Геннадий Дронов, которого обвиняют в смертельной аварии на перекрестке ул. Сумская и Мечникова в Харькове, отказался давать показания. Подозреваемых в Киевском районном суде города допрашивали сегодня, 12 марта, передает со ссылкой на .

"Хочу принести свои соболезнования. Хочется выслушать полностью свидетелей. Сошлюсь на статью 63 Конституции Украины (она говорит, что лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников - ГПУ)", - заявил Дронов после того, как адвокаты потерпевших закончили задавать свои вопросы подозреваемой Елене Зайцевой.

Сегодня, 12 марта, в Киевском райсуде Харькова продолжается очередное заседание по делу об аварии, унесшей жизни 6 человек. Обвиняемая Елена Зайцева рассказала суду свою версию событий, а также чем и где занималась накануне. 18 октября 2017 в Харькове произошло смертельное авария с участием автомобиля Lexus, который ехал на красный свет и от столкновения с Touareg вылетел на тротуар и перевернулся. Внедорожниками управляли студентка Елена Зайцева и предприниматель Геннадий Дронов. Обоим грозит до 10 лет тюрьмы. Киевский районный суд Харькова до сих пор не определил скорость автомобилей участников .

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