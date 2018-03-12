В Сети были опубликованы возможные файлы прошивки еще неанонсированного флагманского смартфона Xiaomi Mi 7.

По предварительной информации, смартфон должен получить "монобровь", батарею большой емкости и инфракрасную камеру для распознавания лица, пишет со ссылкой на .

В опубликованных файлах описана новая система разблокировки смартфона openIRCamera. Вероятно, она связана с функцией разблокировки при помощи 3D-сканирования лица.

Кроме того, Mi 7 должен получить 6-дюймовый OLED-дисплей с функцией Always-On Display, а также процессор Snapdragon 845 и батарею емкостью 3170 или даже 3400 мАч.

Объем оперативной памяти составит 6 ГБ. Работать устройство будет под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.

Ранее сообщалось, что на выставке MWC 2018 в Барселоне был представлен .

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