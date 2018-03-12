Американская художница родом из Филиппин Руби Сильвиес, рисует миниатюрные картины на чайных пакетиках, из которых сама заваривала чай.

В своей работе использует пакетика черного и зеленого чая, передает со ссылкой на .

"Художник всегда пытается найти уникальный способ выражения своего искусства. На мой взгляд, именно таким образом, все эти использованы материалы вышли в свет как художественные полотна".

Ее акварельные рисунки вдохновлены достопримечательностями и звуками повседневной жизни со только мира. Крошечные картины невероятно детализированные, несмотря на их масштабы.

Идея этого проекта родилась, конечно, за чаем. Руби обсуждала художественный проект с сестрой, когда возникла эта идея. Вскоре она начала экспериментировать. Методом проб и ошибок художница совершенствовала живопись на чайных пакетиках. Когда попробовала рисовать акварелью, поняла, что попала в точку.

Художница начала распространять свои сложные и необычные работы на странице Instagram и очень быстро стала популярной между любителей чая во всем мире. Ее миниатюрные картины изображают путешествия - от красочных улиц Италии и блеска Эйфелевой башни в Париже до холмов Итосимы в Японии.

Руби создает такие работы не только из-за любви к путешествиям, но и из-за любви к чаю.

"Я люблю графа Грей. Обычно это не какой-то конкретный бренд, а просто то, что мне по вкусу. Еще люблю зеленый чай", - говорит она.

За время работы над чайными пакетиками женщина заметила, что некоторые из них гораздо тоньше других, и наоборот.

Сейчас мастерица планирует будущие путешествия и работает над проектом, который называется "Восстановленное полотно". Она стремится перенести свое искусство на такие материалы, как яичная скорлупа, фисташковые оболочки, а также другие материалы, которые обычно выбрасывают.

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