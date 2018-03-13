Представительница России Мария Захарова отрицает все обвинения в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод - очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации", - заявила Захарова, передает со ссылкой на .

Заявления Великобритании она назвала "новыми сказками".

"Прежде, чем составлять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела: по смерти экс-офицера Александра Литвиненко, олигарха Бориса Березовского, бизнесмена Александра Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле", - добавила представительница кремля.

Великобритании Тереза ​​Мэй заявила в парламенте, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

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