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|В Москве отреагировали на обвинения в отравлении Скрипаля
|13.03.2018 00:01
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Представительница России Мария Захарова отрицает все обвинения в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
"Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод - очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации", - заявила Захарова, передает со ссылкой на .
Заявления Великобритании она назвала "новыми сказками".
"Прежде, чем составлять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела: по смерти экс-офицера Александра Литвиненко, олигарха Бориса Березовского, бизнесмена Александра Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле", - добавила представительница кремля.
Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.