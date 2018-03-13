Сделать бизнес на одном продукте вероятно. Это доказала команда 4 друзей из Львова, которые создали свой бизнес ради здорового питания. Об этом рассказывает один из соучредителей Татьяна Любомирова,передает со ссылкой на .

"Мы с друзьями хотели создать продукт, который был бы полезным для здоровья и вкусным одновременно, - рассказывает Татьяна. - Сперва свой бизнес начинали на кухне. Там создавали первую гранолу. Это оказалось не так просто, как думали. Долго искали производителя хлопьев. Зерно должно быть прочным, чтобы не разваливалось во время запекания".

Пачка мюсли Muesli Mania стоит от 135 до 204 гривен. Гранола обойдется от 159 до 180 гривен за тубус.

"Цена на мюсли очень адекватная. Они исключительно из натуральных продуктов. Добавляем к ним сублимированные ягоды от украинских производителей. Есть возможность собрать свой собственный вид мюсли или гранолы. Такая идея появилась после того, как четверо партнеров не смогли определиться с постоянным вкусом на состав. Кто-то любит одни ингредиенты, кто-то другие. Клиент сам создает свой продукт и придумывает ему название. В результате получают продукт с собственным названием. Иногда названия бывают очень изысканные: "Мама намешала", "Санек-худей", "Красулячий заряд", "Южный лосось", - добавляет Татьяна.

Самые дорогие мюсли, которые заказывали стоили 300 грн.

"Наш бизнес существует год. Говорить о прибыли рано, постоянно реинвестируем средства. Для начала нужны духовки для сушки, контейнеры для хранения и собственный сайт. Без него продвижение продукции невозможно. Чтобы познакомить людей с нашим продуктом, участвуем в выставках и фестивалях", - говорит Татьяна Любомирова.

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