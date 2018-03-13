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|"Есть люди, которые не умирают": как "Фиорентина провела первый матч после смерти своего капитана
|13.03.2018 00:49
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"Фиорентина" сыграла первый матч после смерти своего капитана Давиде Астори. Болельщики и игроки клуба почтили память капитана перформансом и трогательным празднованием гола,передает со ссылкой на .
В матче 28-го тура "Серии А" на стадионе "Артемио Франки" хозяева поля принимали "Беневенто". Перед матчем на газоне стадиона выложили баннер "Капитан навсегда".
Все игроки Флорентийской команды вышли на предматчевую разминку в футболках с фамилией Астори.
Болельщики "фиалок" вывесили на трибуне свои баннеры, которыми отдали налог уважения к капитану.
"Никто не умирает, пока он в сердцах живых. Прощай, Давид".
"Спасибо, капитан"
"Есть люди, которые не умирают, истории, которые идут в вечность. Доброго пути, капитан!"
После минуты молчания, болельщики "Фиорентины" выпустили в небо воздушные шарики, на каждой из которых были написаны слова, обращенные к Давиде Астори.
На 13 минуте матча, именно под этим номером играл Астори, игроки выбили мяч и остановили игру. Все присутствующие на стадионе аплодисментами почтили память капитана, за которым клуб навечно закрепил его 13 номер.
Через несколько минут "Фиорентина" забила. Мяч на счету Витор Уго, который заменил в основе капитана. Праздновал забитый гол он отдавая часть своему капитану, изображенном на футболке.Матч так и завершился со счетом 1: 0, однако вряд ли результат матча в этот день имел хотя какое-то значение. После окончания поединка игроки поблагодарили фанатов за поддержку.
Во Флоренции в Италии состоялись похороны 31-летнего футболиста Давиде Астори. В воскресенье капитана "Фиорентины" нашли мертвым в отеле La di Moret. Позже было объявлено, что причиной смерти стала брадиаритмия.