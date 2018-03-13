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Появились подробности о новом бюджетном MacBook
13.03.2018 01:27
Появились подробности о новом бюджетном MacBook По теме:

В Сети были обнародованы первые подробности о будущем бюджетном Air. Презентация нового гаджета должна состояться весной этого года. Об этом пишет со ссылкой на .

По предварительной информации, устройство получит экран с диагональю 13,3 дюйма и разрешением 2560×1600 пикселей.

Изготовлением дисплеев будет преимущественно заниматься Quanta Computer. Однако часть будет произведена Foxconn.

Ожидаемая стоимость новинки будет в районе тысячи долларов .







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