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|Появились подробности о новом бюджетном MacBook
|13.03.2018 01:27
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В Сети были обнародованы первые подробности о будущем бюджетном Air. Презентация нового гаджета должна состояться весной этого года. Об этом пишет со ссылкой на .
По предварительной информации, устройство получит экран с диагональю 13,3 дюйма и разрешением 2560×1600 пикселей.
Изготовлением дисплеев будет преимущественно заниматься Quanta Computer. Однако часть будет произведена Foxconn.
Ожидаемая стоимость новинки будет в районе тысячи долларов .
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