Бывший футболист львовских "Карпат" и полтавской "Ворсклой", а ныне арбитр областного уровня Игорь Маковей откровенно рассказал о взяточничестве в украинском судействе.

Игорь играл в пяти украинских клубах, становился бронзовым призером чемпионата Украины, а также играл в Израиле и Азербайджане,передает со ссылкой на .

В 31 год закончил карьеру футболиста. Потом решил попытался стать арбитром. Сначала судил матчи детской лиги, а затем вторую и первую лиги Украины. В Премьер лиге его карьера арбитра остановилась на отметке в один матч.

Перед матчем Ворсклы и Ильичевца его отстранили - за то, что он раньше играл за полтавскую команду.

"Вызвали на комитет этики и честной игры. Хотели разобраться, кто виноват в конфликте. Лучано же перед тем меня обматерил, называл" каццо "и рассказывал, что Коллина мне задницу разорвет. Меня хотели купить - предлагали идти в инспекторы, выпить чашечку кофе с лучи и Коллина. Мол, не надо выносить ссор из избы ", - рассказывает Иван Маковей в интервью football24.ua.

Комитет арбитров обвинил Игоря в предвзятости, потому, что он ранее играл за "Ворсклу".

"Это было мое второе назначение на матч Премьер-лиги. У них в голове сразу сложилось, что Маковей будет помогать Ворскле. Они не думали, что я могу отработать профессионально. Я должен или помогать, или убивать. Поэтому меня сняли", - добавляет Маковей.

Также Игорь рассказал, что его понизили с главного арбитра, к ассистенту, еще когда он работал во Второй Лиге Украины, и намекнули что ничего у него не получится.

"Когда начинал в юношеском футболе и Второй лиге, то был главным арбитром и хотел продолжать. Затем мне в кабинетах сказали:" Не дергайся ". Уже из Второй лиги я пошел ассистентом. Говорили и ребята и инспекторы. Об этом все знают. Чтобы туда попасть нужны хорошие знакомства или деньги. Ходили разговоры о нереальных суммах, 100-150 тысяч евро ", - рассказал арбитр.

Сейчас Маковей работает детским тренером и судит матчи чемпионата Винницкой области.

Во Франции арбитр ударил игрока, а поте показал ему красную карточку и удалил с поля.

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