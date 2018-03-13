В Дарницком районе столицы неизвестный мужчина пытался похитить 12-летнюю школьницу. Ему помешали это сделать неравнодушные люди. Об этом случае на своей странице в Facebook написала свидетель Анна Исламова.

"Сегодня наш тренер и несколько родителей, стали свидетелем предполагаемого, к счастью, не осуществленного, похищения ребенка! Девочка 12 лет шла в школу. Я обратила на нее внимание, поскольку была слишком по весеннему одета. Когда она стала сворачивать в школу, резко остановилась и отошла назад, топталась на месте", - отмечает женщина.

Девочка - ученица школы № 290 на Харьковском массиве,передает со ссылкой на .

"В наше поле зрения попал человек, незаметно одет в шапке ушанке, джинсах грязно-голубого цвета и куртке-бомбер. Не сводил с школьницы глаз. По девочке было видно, что она испугана. Начала идти в нашу сторону. Тот мужик чуть не бежал за ней. Одна из матерей спросила у девочки все ли у нее нормально. Та ответила: "Ну как сказать. Этот человек странно на меня смотрит, не дает мне прохода", - вспоминает киевлянка.

Одна из женщин провела девочку в школу.

"Стали интересоваться у мужчины, что здесь делает. Он бросился убегать. Сел в машину. Ехал не по предназначенной дороге, а по тротуару, дворами - откровенно убегал. Мы успели сделать фото его автомобиля", - отмечает Анна.

Администрация школы обратилась в полицию.

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