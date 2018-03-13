В Одессе пьяный дезертир спровоцировал .

В результате аварии пострадало 5 человек,передает со ссылкой на .

11 марта около 23.30 на улице Бугаевского столкнулось 3 автомобиля. Водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями ВАЗ и .

Как выяснилось, водитель был пьян и находился в розыске за дезертирство. Правоохранители проводят соответствующие неотложные меры.

В поезде Одесса-Николаев сотрудник Департамента защиты экономики Нацполиции в Сумской области устроил стрельбу.

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