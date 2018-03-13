Компания подтвердила, что в Windows 10 будет добавлен режим S Mode. Об этом заявил Джо Бельфиоре на собственной Twitter-странице. Он является ответственным в за систему Windows и браузер Edge.

Известно, что новый режим предлагает пользователю возможности Windows 10 S без переустановки системы. При этом его ключевой особенностью является ограничение на установку приложений из сторонних источников. Брать их можно будет исключительно из фирменного магазина Store, пишет со ссылкой на .

В случае, если пользователь будет пытаться установить приложение через файл с расширением .exe, то система будет выдавать оповещение об ошибке.

Также нельзя будет поменять поисковую систему. Использовать можно будет лишь Bing, или же вручную открывать сайт нужного поиска и вводить требование.

Режим S Mode рассчитан преимущественно для маломощных компьютеров, от которых пользователи ожидают стабильной работы.

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