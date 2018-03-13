Игорь Рептюх стал первым на лыжных гонках на дистанции 20 км между спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Расстояние он преодолел менее чем за 45 мин. Ближайший преследователь отстал от нашего атлета почти на 2 мин, свидетельствуют данные на сайте соревнований.

Для спортсмена это уже вторая награда в Пхенчхане. В первый день соревнований он в биатлонном спринте завоевал бронзовую медаль,передает со ссылкой на .

На втором месте оказался француз Бенжамин Давье.

Норвежский спортсмен Хакон Олсруду завоевал бронзовую медаль.

Еще один украинец Сергей стал седьмым.

Таким образом, украинская сборная имеет уже три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на Паралимпиаде в Пхенчхане.

Паралимпиада-2018 пройдет до 18 марта.

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