Неполитические Сводки
|Игорь Рептюх принес Украине третье "золото" на Паралимпиаде-2018
|13.03.2018 03:45
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Игорь Рептюх стал первым на лыжных гонках на дистанции 20 км между спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Расстояние он преодолел менее чем за 45 мин. Ближайший преследователь отстал от нашего атлета почти на 2 мин, свидетельствуют данные на сайте соревнований.
Для спортсмена это уже вторая награда в Пхенчхане. В первый день соревнований он в биатлонном спринте завоевал бронзовую медаль,передает со ссылкой на .
На втором месте оказался француз Бенжамин Давье.
Норвежский спортсмен Хакон Олсруду завоевал бронзовую медаль.
Еще один украинец Сергей стал седьмым.
Таким образом, украинская сборная имеет уже три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на Паралимпиаде в Пхенчхане.
Паралимпиада-2018 пройдет до 18 марта.