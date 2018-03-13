За последнюю неделю в Украине подорожали почти все составляющие овощного "борщевого набора".

Больше только, на 23%, подорожала морковь. Сегодня на оптовых рынках ее можно купить по 7,5-9 грн / кг. Далее следует лук. За неделю килограмм подорожал на 20% - до 4-5 грн / кг. Свекла подорожала на 15%. Килограмм стоит 8-9 грн,передает со ссылкой на .

Правда на 1-3% подешевел картофель и белокочанная капуста. Овощи продают по 3,8-4,5 грн/кг и 4,5-5 грн/кг, соответственно.

В целом сегодня овощи "борщевого набора" стоят в 2-3 раза дороже, чем в прошлом году. В четыре раза подорожала столовая свекла.

"Во второй половине марта, скорее только, будет увеличено импорт корнеплодов. В хранилищах украинских хозяйств уже ощущается недостаток этой продукции. Такая ситуация объясняется сокращением производственных площадей и уменьшением объемов хранения. К тому же, в последние несколько недель наблюдается укрепление гривны, это создает привлекательные условия для импортеров. Правда, внутренние ценовые тренды в Украине уже через несколько недель будут зависеть от ситуаций на внешнем рынке. Так, в Польше цены на свеклу и морковь сегодня тоже растут под влиянием увеличение спроса из других стран Восточной Европы", - отметила знаток плодоовощного рынка Восточной Европы Татьяна Гетьман.

Она подчеркнула, что наибольшая ценовая разница на "борщевой набор" в Украине и Польше наблюдается по свекле.

В Украине за год молоко подорожало на 37%, масло сливочное - на 29%, сметана - 24%, сыр мягкий - на 6%. По сравнению с прошлым годом сметана прибавила в цене 10 грн за кг, масло сливочное - 8 грн за 200 г. Литр молока подорожал на 6 грн, а мягкий сыр - на 5 грн за кг. На начало февраля литр молока в среднем продавали по 22 грн. 200 г масла стоили 36 грн, а килограмм сметаны и творога - 51 грн и 90 грн, соответственно.

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