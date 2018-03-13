В Киевском райсуде Харькова продолжается очередное заседание по делу об аварии, которая унесла жизни шести человек. Обвиняемая Елена Зайцева рассказала суду свою версию событий, а также чем и где занималась накануне.

Она признала вину, попросила у всех прощения и вспомнила момент аварии. Сказала, что приближаясь к перекрестку ул. Сумской и ул. Мечникова, увидела на светофоре мигающий зеленый, поняла, что не успеет затормозить и решила не снижать скорость. В момент столкновения со вторым автомобилем резко нажала на тормоза и повернула вправо,передает со ссылкой на .

Также Зайцева заявила, что указанные в обвинительном акте обстоятельства соответствуют действительности.

На вопрос прокурора, где она отдыхала перед , Зайцева сообщила, что была в заведении "Чили", однако спиртного не употреблял. Также сказала, что не употребляет наркотики, а за день до аварии принимала обезболивающее "Пенталгин".

Признала все гражданские иски и пообещала помогать пострадавшим, когда отбудет наказание.

18 октября 2017 в Харькове произошла смертельная авария с участием автомобиля Lexus, который ехал на красный свет и от столкновения с Touareg вылетел на тротуар и перевернулся. Внедорожниками управляли студентка Елена Зайцева и предприниматель Геннадий Дронов. Обоим грозит до 10 лет тюрьмы. Киевский районный суд Харькова до сих пор не определил скорость автомобилей участников .

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