В на железнодорожном вокзале нашли труп военнослужащего из Черновицкой области Виталия Вяльцева.

По словам военного комиссара Черновицкой области Владимира Шведюка, на теле погибшего были побои, передает со ссылкой на .

"Военнослужащий позавчера, 10 марта, найден мертвым на железнодорожном вокзале в с признаками избиения. Он был в отпуске в Погориливцах Заставнивского района и возвращался на ротацию. То есть он не погиб во время боевого задания, как сообщили волонтеры", - отметил он.

По словам комиссара, Вяльцев призывался из города Кицмань, проживал в селе Погореловка, где и был в отпуске, служил в десятой бригаде под ПопаснойЛуганской области. Родителей у него не было, только сестра. Осталось двое детей.

"К сожалению, военнослужащий не доехал до своей бригады. В поехала его бывшая жена на опознание. Сейчас продолжаются следственные действия. Когда доставят тело, еще неизвестно", - уточнил Шведюк.

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