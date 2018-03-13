Великобритании Тереза ​​Мэй заявила в парламенте, что Сергей Скрипач и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Она дала Кремлю время до вторника, чтобы предъявить объяснения по поводу произошедшего, передает со ссылкой на .

В случае отсутствия ответа, отравление Скрипача будут считать противозаконным использованием Россией силы на территории Великобритании.

5 марта полиция Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали 2 человека. Позже выяснилось, что это был экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии. Скрипль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между и в 2010 году.

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