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Тереза Мэй требует у России объяснений по поводу отравлению разведчика
13.03.2018 06:15
Тереза Мэй требует у России объяснений по поводу отравлению разведчика По теме:

Великобритании Тереза ​​Мэй заявила в парламенте, что Сергей Скрипач и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Она дала Кремлю время до вторника, чтобы предъявить объяснения по поводу произошедшего, передает со ссылкой на .

В случае отсутствия ответа, отравление Скрипача будут считать противозаконным использованием Россией силы на территории Великобритании.

5 марта полиция Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали 2 человека. Позже выяснилось, что это был экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии. Скрипль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между и в 2010 году.







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