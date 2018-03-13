С прошлого понедельника официальный курс доллара снизился с 26,54 грн до 26,09 грн. Кроме этого, с 26,48 грн до 25,93 грн уменьшился средневзвешенный курс доллара на межбанке.

"На прошлой неделе курс доллара к гривне продолжил снижение на всех сегментах валютного рынка на 1,5-2,1%. Причем падение американской валюты заметно ускорилось", - сообщил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, передает со ссылкой на .

По его словам, на фоне укрепления гривны, в понедельник объявил аукцион на покупку $ 100 млн на межбанке.

"Подобными действиями регулятор удерживает гривну от чрезмерно резкого укрепления. Также, пользуясь благоприятной конъюнктурой валютного рынка, пополняет золотовалютные резервы", - пояснил аналитик.

Доллар будет дешеветь дальше.

"Через неделю безналичный доллар может снизиться до 25,6 гривен. Наличный в банках будет торговаться около 25,5 - 25,9 гривен", - отметил Иосуб.

Одна из причин падения курса доллара - жесткая монетарная политика Нацбанка. С 1 марта регулятор продолжил политику "дорогих денег" - повысил учетную ставку до 17%.

Укрепление курса гривны в последние недели свидетельствует об изменении неблагоприятных сезонных факторов более благоприятными факторами. По словам заместителя главы Нацбанка Олега Чурия, на состояние валютного рынка повлияло улучшение девальвационных ожиданий. Также во второй половине января было увеличено предложения валюты со стороны клиентов на наличном сегменте валютного рынка. Объем чистого предложения валюты вырос в январе до $ 257 млн. Это самый большой показатель за месяц с июля 2017 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира