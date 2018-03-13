Нардеп от фракции Петра Порошенка Дмитрий Голубов задекларировал 13 128 биткоинов на сумму 2,1 млрд грн. Об этом говорится в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления,передает со ссылкой на .

Дмитрий Голубов в 2012 году купил 4 376 биткоинов за 402 тыс. грн. Их стоимость на данный момент составляет 1,7 млрд. Через пять лет нардеп купил еще 8 752 биткоина на сумму 325,6 млн грн.

Кроме того, по 2017 Голубов получил 246 тысяч грн. депутатской зарплаты и арендовал номер в гостинице "".

Жена нардепа не задекларировала доходов, но у нее есть 280 тысяч долларов и 620 тысяч гривен наличными. Она является бенефициаром телерадиокомпании "Здоровье" и жилищно-строительного кооператива "Парк Фонтанов" в Одесской области. Владеет половиной квартиры в Одессе площадью 44 кв. м. Сам Голубов задекларировал 218 тысяч долларов наличными.

Транспортных средств в семье Голубова нет.

В телеграмме "ТОП Декларации (ВР + Кабмин)" от проекта "Декларации" после представления в НАЗК появится декларация каждого нардепа. Авторы проекта рассказали, что "это канал для тех, кто первым захочет написать о лотерейной победе Ляшко или обновлении гардероба Котвицкого".

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