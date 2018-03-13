Народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины по делу Владимира Рубана.

Об этом сообщил журналистам в понедельник генеральный прокурор Юрий , передает со ссылкой на .

" направила народному депутату Надежде Савченко вызов на допрос на завтра (вторник, 13 марта - ред.), тем не менее сегодня в 4 утра она отбыла с территории страны", - сказал глава ГПУ.

По его словам, депутат поехала на международную конференцию, хотя и не является официальным членом делегации.

При этом заявил, что Савченко имеет "полные основания" посетить это мероприятие.

"Я сейчас хотел бы обратиться к Савченко: если она действительно такая мужественная и честная, как говорит об этом на бесконечных эфирах, завтра она должна быть в Службе безопасности Украины", - подчеркнул он.

Генпрокурор отметил, что сотрудничество Савченко со следствием очень важно и для самого депутата, и для страны.

"И я никому не рекомендую насмехаться над отдельными фактами, которые были обнародованы Службой безопасности Украины", - заявил .

Он сказал, что в этом деле будут и другие следственные действия по "другим членам этого террористического заговора".

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