Неполитические Сводки
|Савченко вызвали на допрос в СБУ, она уехала за границу
|13.03.2018 09:23
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Народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины по делу Владимира Рубана.
Об этом сообщил журналистам в понедельник генеральный прокурор Юрий , передает со ссылкой на .
" направила народному депутату Надежде Савченко вызов на допрос на завтра (вторник, 13 марта - ред.), тем не менее сегодня в 4 утра она отбыла с территории страны", - сказал глава ГПУ.
По его словам, депутат поехала на международную конференцию, хотя и не является официальным членом делегации.
При этом заявил, что Савченко имеет "полные основания" посетить это мероприятие.
"Я сейчас хотел бы обратиться к Савченко: если она действительно такая мужественная и честная, как говорит об этом на бесконечных эфирах, завтра она должна быть в Службе безопасности Украины", - подчеркнул он.
Генпрокурор отметил, что сотрудничество Савченко со следствием очень важно и для самого депутата, и для страны.
"И я никому не рекомендую насмехаться над отдельными фактами, которые были обнародованы Службой безопасности Украины", - заявил .
Он сказал, что в этом деле будут и другие следственные действия по "другим членам этого террористического заговора".