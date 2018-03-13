Бывший глава Службы внешней разведки Украины заявил, что дело задержанного руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана было вынесено на публику слишком рано, потому что было необходимо информационно перекрыть политические проблемы власти.

Об этом он рассказал "", передает

По мнению Маломужа, Рубан не смог бы осуществить операцию по перевозке оружия самостоятельно, следовательно необходимо было не спешить, а предоставить информацию о всех исполнителях и организаторах с четкими доказательствами.

"Предварительные данные говорят о том, что Рубан был связан с представителями спецслужб, вероятно, . Просто Рубан оказался очень удобной фигурой для разработки той версии, которая была озвучена . Особенно в этих политических условиях, когда у президента очень много проблем, следовательно информационно было решено перекрыть эти проблемы", – утверждает Маломуж.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира