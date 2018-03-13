Пенсионный фонд Украины инициировал создание сайта, с помощью которого и информацию о соответствующих начислениях.

Для оффлайн регистрации на сайте нужно подать заявление в территориальные органы ПФУ, для онлайн – с электронной цифровой подписью (ключом ЭПЦ), пишет со ссылкой на .

У каждого пользователя будет свой , в котором будет информация о взносах работодателя, об их размерах, а также можно будет узнать о специальном или льготном стаже.

По словам разработчиков, любые вопросы можно решить оперативно, не дожидаясь, пока придет время получать первые выплаты. Для этого есть контакты управлений, графики приема, информация об условиях, порядке назначения, перерасчета пенсий, образцы бланков. Также можно отправить требование на подготовку определенных документов (бумажных и электронных). Для удобства данные разделены на три категории: пенсионерам, застрахованным лицам и страхователям.

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