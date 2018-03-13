Президент России своими недавними заявлениями о ядерной военной мощи своей страны заставит Запад принять меры по сдерживанию, которые в конечном счете приведут к ее развалу.

Об этом заявил прежний министр иностранных дел Украины , отметив, что мир не боится ядерных угроз российского президента.

"Если перевести все это на нормальный язык, то перед нами обезьяна с гранатой. На самом деле подписал себе и России приговор. Потому что, если Запад втянет Россию в настоящую гонку вооружений, то не пройдет и 5-10 лет, как от этой страны останутся лишь воспоминания. А потом кто-то будет говорить, что "величайшей катастрофой 21-го века был развал Российской Федерации", – подчеркнул в интервью передает

Экс-министр уверен, что в своей экспансии не будет останавливаться, если ей не оказать серьезное сопротивление.

"Злодеи не останавливаются, пока им не противодействуют. Как только ударят по рукам, желание воровать пропадает. Если мы и мировое общество ударим Путина по рукам и покажем, что дальше он уже не сможет зайти без серьезных последствий, то, я думаю, ситуация по крайней мере будет управляемой. Он прекрасно понимает, что в случае ядерной войны исчезнет его Россия и он сам, и не зайдет так далеко", – сказал дипломат.

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