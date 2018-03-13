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|Нацбанк скупает валюту рекордными темпами
|13.03.2018 12:40
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вышел на межбанк с предложением покупки валюты и пополнил золотовалютные резервы на 59,3 миллиона долларов.
Об этом говорится в сообщении .
готов выкупить до 100 млн долларов по цене не выше 25,95 гривны за доллар, передает со ссылкой на .
Банки предложили 61 млн долларов, выкупил 59,300000 млн долларов по средневзвешенному курсу 26,1119 гривны.Известно, что последний раз выходил на межбанк с аукционами по покупке валюты 7 марта 2018. Тогда объем выкупленной валюты составил 58,8 миллиона долларов по средневзвешенному курсу 25,9465.
Стоит отметить, что ранее начала новой программы финансовой помощи для Украины в размере 1 миллиарда евро официально подтвердила Европейская комиссия. Предложение руководящая организация ЕС уже вынесла на всеобщее рассмотрение.
" одобрила предложения по новой программе макрофинансовой помощи для Украины объемом до 1 млрд евро в целях экономической стабилизации и проведения структурных реформ", - отметили представители.Вместе с тем окончательное решение относительно предоставления Украине финансовой помощи будет обсуждаться между президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и президентом Украины Петром Порошенко.
Впрочем, в ЕС не скрывают: предоставление очередных траншей напрямую зависят от выполнения украинской стороной реформ и принятия дальнейших шагов по интенсификации борьбы с коррупцией.
По словам вице-президента Еврокомиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдиса Домбровскиса, восстановление программы макрофинансовой помощи является выполнением со стороны ЕС своих обязательств на благо украинцев.
В прошлом году все откладывал оказания помощи в 1,9 млрд долларов из-за задержки земельной и пенсионной реформ. Сначала эксперты прогнозировали, что Украина может обойтись и без транша, удержав экономику на плаву за счет золотовалютных резеривив, но сейчас их на это не хватает - сказываются и старые кредитные обязательства, по которым ежегодно нужно платить немалые суммы.
Стоит добавить, что эксперты спрогнозировали курс доллара на ближайшие месяцы. Так, если в середине января курс был 28,5 гривен за доллар, а в конце февраля за американскую валюту нужно было отдать уже двадцать семь гривен, то в марте курс опустился до двадцати шести гривен.
Существует несколько причин подъема национальной валюты. Так, например, активизировались экспортеры, особенно те, которые задействованы в сельском хозяйстве. Помогает усиливать гривну и повышения учетной ставки. С конца января повысил данную ставку до семнадцати процентов. Ожидается, что продажа валюты в значительных суммах игрокам на бирже поможет вложить вырученные средства в покупку ценных украинских бумаг.