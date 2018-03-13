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|Стало известно, сколько порнозвезда содрала с Трампа за интим
|13.03.2018 12:47
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Порноактриса Стефани Клиффорд (псевдоним Сторми Дэниелс) подала иск к президенту Дональду Трампу и его юристам с целью аннулировать соглашение о неразглашении, заключенное в 2016 году, сообщает со ссылкой на The Los Angeles Times, передает .
В иске сказано, что Клиффорд и Трамп в 2006-2007 годы состояли в интимных отношениях. Осенью 2016 года после публикации пленки с оскорбительными высказываниями Трампа о женщинах Клиффорд решила, как и несколько других женщин, рассказать СМИ о своих отношениях с кандидатом в президенты.
Адвокат Трампа Майкл Коэн связался с ней и предложил заключить соглашение о неразглашении, заплатив 130 тысяч долларов за молчание.