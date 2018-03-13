Неполитические Сводки
- Сильная магнитная буря захватит Землю 18 марта: как пережить этот день
- Президенские выборы в России: в МИД РФ выдвинули требования к Киеву
- Порошенко подписал важный законопроект о валюте
- Готовьте паспорта: как будет проходить регистрация SIM-карт
- Похороны Табакова: Московский театр имени Чехова взял на себя все расходы
|Порошенко подписал важный законопроект о валюте
|13.03.2018 13:18
|
Президент подписал и предложил Верховной Раде законопроект "О валюте".
Об этом он написал в своем , передает
Как отметил президент, законопроект разработан по его просьбе руководством и большим количеством экспертов.
"В нем разрешено все, что прямо не запрещено. Это меняет логику процессов ", - отметил Порошенко.
Поделитесь статьей с друзьями