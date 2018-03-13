Президент подписал и предложил Верховной Раде законопроект "О валюте".

Об этом он написал в своем , передает

Как отметил президент, законопроект разработан по его просьбе руководством и большим количеством экспертов.

"В нем разрешено все, что прямо не запрещено. Это меняет логику процессов ", - отметил Порошенко.

Підписав і запропонував законопроект «Про валюту», який розроблений за моїм проханням керівництвом , великою кількістю експертів. У ньому дозволено все, що прямо не заборонено. Це змінює логіку процесів. — Петро Порошенко (@poroshenko)

Сводка.нет - Новости Украины и Мира