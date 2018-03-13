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Порошенко подписал важный законопроект о валюте
13.03.2018 13:18
Порошенко подписал важный законопроект о валюте По теме:

Президент подписал и предложил Верховной Раде законопроект "О валюте".

Об этом он написал в своем , передает

Как отметил президент, законопроект разработан по его просьбе руководством и большим количеством экспертов.

"В нем разрешено все, что прямо не запрещено. Это меняет логику процессов ", - отметил Порошенко.

 







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