Ученые из Российской академии наук предупредили, что 18 марта Землю накроет мощная магнитная буря, которая нарушит работу спутников, GPS-навигации и электрических сетей по всей планете, , передает

До этого периода магнитосфера с конца февраля до середины марта будет спокойной.

В это время рекомендуется пить больше жидкости и не использовать электрооборудование.

"Больше спите, не злоупотребляйте кофе, алкоголем и тяжелой пищей», - рекомендует терапевт Виктория Порошенко.

Магнитная буря, которая достигнет Земли 18 марта, станет третьей с начала этого года. Первая была зарегистрирована 15 января, вторая - 19 февраля.

Что такое геомагнитная буря?

Геомагнитные бури — это колебание магнитного поля Земли, вызванное усилением солнечного ветра и его ударной волны.

В результате вспышек на Солнце в космос выбрасывается огромное количество протонов и электронов, которые за пару дней достигают земной атмосферы со скоростью до 1000 км/с.

Слишком сильный поток солнечного ветра своими заряженными частицами вызывает быстрые и сильные изменения характеристик магнитного поля. Эти колебания могут почувствовать люди и животные.

Как это влияет на людей?

Магнитные бури часто плохо влияют на здоровье и настроение людей. Они опасны в первую очередь для тех, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца.

Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходит именно во время солнечных бурь.

Магнитные бури нередко сопровождаются головными болями, мигренями, учащённым сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом, перепадами давления.

Учёные связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.

Негативному воздействию магнитных бурь подвержены 50–75% населения Земли.

При этом многие люди начинают реагировать не на сами магнитные бури, а за 1–2 дня до них, то есть в момент вспышек на самом Солнце.

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