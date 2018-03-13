Большинство психологов категорически отказываются трактовать значение сновидений свои пациентов.

Однако специалист Йен Уоллес наоборот увлекается этим и за свою 30-летнюю карьеру смог растолковать более 150 тысяч сновидений, пишет со ссылкой на .

Секретная комната

На деле это означает следующее. Все комнаты в доме можно назвать аспектами вашей личности. И, если во вне вы обнаружили ранее неизвестную вам комнату, значит, вы на пути открытия новых талантов, о которых ранее даже не догадывались.

Что делать: изучайте больше своих "спящих" талантов и тогда перед вами будет открываться больше дверей.

Неконтролируемый автомобиль

Автомобиль в некой мере может отражать способность человека прогрессировать на пути к желаемой цели. Вероятнее только те, кому снится неуправляемое авто, имеют трудности с дорожкой к успеху.

Что делать: не пытайтесь излишне держать контроль над ситуацией. Иногда полезно ослабить хватку и довериться интуиции.

Падение

Как правило, этот сон может значить чрезмерную зацикленность на определенной ситуации. Стоит расслабиться и отпустить это событие.

Что делать: не переживайте, что ситуация может выйти из-под контроля. Достаточно довериться окружающим и самому себе, и тогда все решится естественным образом.

Полет

Люди, "летящие" во сне представляют собой тех, кто смог освободиться от груза обстоятельств, накопившихся в жизни и быту.

Что делать: не нужно воспринимать ощущение освобождения как случайность, стоит понимать, что это - результат вашего решения. Возвысьтесь над рамками и ограничениями, несмотря на появление дополнительной ответственности.

Быть голым на публике

В повседневной жизни одежда - способ подачи определенного образа окружающим нас людям. И, если во сне вы видите себя голым на публике, значит, в реальной жизни вы переживаете ситуацию, которая ставит вас в неловкое положение, заставляя чувствовать себя слабым и уязвимым.

Что делать: переборов свой стыд нужно проявить себя, показать людям свои хорошие стороны, и тогда окружающие поймут, насколько вы можете быть талантливым и полезным.

Невозможность найти туалет

Туалеты мы используем для того, чтобы удовлетворить одну из базовых потребностей. И такой сон может указывать на то, что вам сложно выразить свои потребности или вы пренебрегаете ими ради других.

Что делать: старайтесь уделять больше времени себе и осознанию своих нужд, прекратите ущемлять свои потребности ради чьего-то блага.

Выпадение зубов

Зубы символизируют уверенность и силу. А появление такого сна можно трактовать как ситуацию в реальной жизни, которая отражается на вашей уверенности в себе.

Что делать: не зацикливайтесь на мысли, что кто-то вас все же обессилит, старайтесь найти пути решения проблемы, спокойно обдумав ситуацию.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира