В канун христианской Пасхи священник Самуил Агоян который относится к армянской патриархии в Храме Гроба Господня, рассказал в репортаже «Хадашот 2», как происходит «чудо благодатного огня», сообщет со ссылкой на .

Священник, которому довелось трижды присутствовать в кувуклии храма при зажигании огня, честно рассказал ТВ, что патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады, и ничего мистического в «благодатном огне» нет. «Бог творит чудеса, но не на потеху людям», - сказал священнослужитель.

Такое признание вызвало ужас у стоявшего рядом представителя коптской церкви. «Остановите камеру, он лжет!» — закричал священнослужитель.

Однако Агоян отметил, что копты, в отличие от армян, при зажигании огня не присутствуют, но этот неотразимый аргумент не убедил его брата во Христе, который продолжал втолковывать израильскому журналисту, что «на самом деле» удивительный огонь сходит с неба, а лукавый армянин говорит неправду.

Напомним, что согласно поверью, поддерживаемому православными церквами, чудный, не обжигающий огонь «сходит с неба» в руки греческого патриарха, и тот, вместе с патриархом армянской церкви, раздает его собравшимся вокруг храма верующим.

«Благодатный огонь» из Иерусалима специальными самолетами отправляется в , Москву, Афины и другие православные столицы.

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