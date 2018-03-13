В настоящее время сохраняется довольно высокая угроза террористической атаки Верховной Рады.

Об этом заявил председатель парламента , комментируя ситуацию с задержанием Владимира Рубана и целесообразностью усиления охраны административных зданий и, в частности, парламента Украины, передает со ссылкой на .

Спикер поблагодарил и правоохранительные органы за проведение этой спецоперации, которая, по его словам, "еще раз подтверждает, что намерения Путина по дестабилизации ситуации в Украине остаются и актуальны как никогда, в том числе, предусматривая огромное количество жертв".

"Я все время подчеркивал, что их главная цель для атаки – это украинский парламент. И к сожалению, это оружие, которое было изъято, демонстрирует, насколько уязвимым может быть и украинский парламент к подобного рода атакам", – подчеркнул Парубий.

По его словам, изъятые у злоумышленников минометы могут незаметно для нынешней системы безопасности атаковать украинский парламент.

"Угроза эта, по моему убеждению, очень высокого уровня", – сказал спикер.

По его словам, в такой ситуации важно усиление безопасности Верховной Рады и правительственного квартала, понимание этой проблемы и этой опасности в зале , в том числе и между журналистов, а также "совместное действие, чтобы не допустить таких сценариев в зал ".

Парубий отметил, что, по замыслу террористов, данный сценарий должен был осуществляться и снаружи, и внутри парламента.

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