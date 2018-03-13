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Брэд Питт ошарашил поклонниц
13.03.2018 16:08
Брэд Питт ошарашил поклонниц По теме:

Голливудский актер решил отказаться от секса на год после расставания с Анджелиной Джоли.

Мечта миллионов женщин решил сосредоточиться на ежедневной работе над телом, тренировках и медитации, чтобы пережить развод, пишет  со ссылкой на и .

Как утверждает источник издания, 54-летний актер стал правильно питаться и бросил пить.

"Он был в отношениях почти всю взрослую жизнь. Теперь в одиночестве он делает то, чего раньше делать не мог", - отметил собеседник.







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