"" стало известно состояние 87-летнего пенсионера, которого сбил кортеж президента Украины в , передает .

Как сообщили нам в 17-й больнице столицы, где дедушка проходит лечение, он жив, но по-прежнему находится в реанимации. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Отметим, что ранее в интернете стала распространяться информация, что пенсионер умер. Но, как видим, она не подтвердилась.

Напомним, пострадавшего готовили к операции.

Также мы рассказывали, что полиция открыла уголовное дело по факту с кортежем Порошенко.

Как заявил спикер Национальной полиции Ярослава Тракало, производство открыто по части 1 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое им управляет, повлекшее средней тяжести телесное повреждение".

В процессе расследования будет установлено, с какой скоростью двигался кортеж.

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