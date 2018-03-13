Польша построит защитное ограждение вдоль границы с Калининградской областью России.

Как информирует , ссылаясь на польские СМИ, Министерство сельского хозяйства Польши таким образом хочет предотвратить миграцию диких кабанов, которые все активнее заражаются африканской чумой, передает со ссылкой на .

Преграда будет построена из оцинкованной сетки высотой в два метра.

В Польше считают, что количество кабанов должно быть ограничено, с одной стороны, отстрелом, а с другой, строительством забора на границе с Калининградской областью.

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