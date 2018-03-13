Согласно размещенному на сайте министерства документу, за руль запретят садится всем, у кого найдут хотя какое-нибудь заболевание, передает со ссылкой на .

Указывается, что будет запрещено садиться за руль даже людям с такими заболеваниями, как сколиоз, геморрой и гипертония. Среди других медицинских противопоказаний для выдачи прав перечислены воспаление слезного мешка, плохой слух, проблемы с сердцем и сосудами, грыжа, давление, доброкачественные опухоли, шрамы, эндокринные нарушения.

При некоторых состояниях (к примеру, глаукома, проблемы с сердцем) медосмотр нужно будет проходить ежегодно, а в отдельных случаях вопрос о выдаче прав должен будет решаться «в индивидуальном порядке».

Водители, у которых уже есть права, должны будут проходить повторный медосмотр каждые десять лет или при замене удостоверения. Разработчики новых правил, как всегда прикрываются европейскими нормами.

При этом эксперы отмечают, что в Европе проверяют разве что минимальные физические и умственные стандарты, необходимые для управления автобусом, такси и грузовиками.

И хотя в Европе также есть ограничения на вождение при болезнях зрения, опорно-двигательное аппарата, сердечно-сосудистых болезнях, но норм, которые предлагает украинский , там нет.

Отметим, сейчас в Украине действует список медицинских ограничений на вождение, но он не содержит детального перечня патологий. Впрочем, новые правила вряд ли станут преградой для желающих получить права. Просто придется больше платить за медосмотр.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира