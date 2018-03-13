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|Касторовое масло — применение для лица, волос, ресниц, бровей
|13.03.2018 17:53
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Касторовое масло - верный помощниу прилюбой "женской" проблеме, пишет со ссылкой на .
1. Налейте в ладони немного масла, разотрите и смажьте касторовым маслом волосы. Такой способ довольно применять один раз в неделю, и уже через месяц вы будете приятно удивлены тем, как шикарно выглядят ваши волосы.
2. Маска для волос с касторовым маслом и кефиром.
3. Выпадение волос?
4. Перхоть?
Касторовое масло для ресниц
Рецепт применения касторового масла для роста и красоты ресниц очень прост – несколько раз в неделю смазывайте на ночь реснички и нижнюю часть века касторовым маслом, и ваш взгляд вскоре станет неотразимым.
Совет: если вы хотите видеть свои волосы и ресницы еще более красивыми, смешайте кастровое масло один к одному с рыбьим жиром. Консистенция получается очень мягкая, а эффективность ее выше.
Касторовое масло для кожи
1. Массаж лица
2. Маска для лица