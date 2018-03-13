НАК " Украины" в этом году может выиграть у России около $ 8 млрд в качестве компенсации ущерба за захваченные активы компании в Крыму после оккупации полуострова Россией, передает со ссылкой на .

"Да, уже в этом году можем выиграть до $ 8 млрд. Но потом будет вопрос, как убрать", -на своей странице в Facebook в комментариях написал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, отвечая на вопрос пользователя об иске по крымским активов.

По словам Витренко, в этом иске ответчиком является . Исковые требования составляют $ 5 млрд, а с учетом ожидаемых процентов - $ 8 млрд.

В сентябре 2017 года Витренко оценивал сумму поданного "Нафтогазом Украины" иска в суд в $ 7 млрд. С учетом процентов. Тогда же он объяснил, что сюда входят и производственные активы дочерней компании "", и принадлежит "Нафтогазу" газ в подземном хранилище в Крыму, и активы других дочерних компаний "Нафтогаза".

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