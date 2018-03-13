В следующий понедельник, 19 марта, министр иностранных дел Украины Павел Климкин планирует обсудить с министрами иностранных дел ЕС вопрос введения санкций против организаторов выборов президента России в анексованому Крыму.

Об этом Климкин заявил во время встречи Меджлиса крымскотатарского народа с представителями дипломатических миссий, передает со ссылкой на .

"Вчера здесь была Федерика Могерини, будет заявление Европейского союза. Будет заявление Соединенных Штатов. В следующий понедельник сразу после этих выборов в Крыму буду общаться с министрами иностранных дел ЕС. Буду говорить о санкциях для тех, кто непосредственно принимал участие в организации этих выборов", - заявил Климкин.

Напомним, вчера, 12 марта, вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что не признает выборы президента России, которые будут проводиться на территории аннексированного Крыма.

В свою очередь, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что крымские татары не будут принимать участия в незаконных выборах.

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