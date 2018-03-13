В понедельник, 12 марта, в пункте пропуска "Краковец" на Львовщине правоохранители задержали иностранца.

Он пытался переправить украинок в Германию и устроить в бордель, передает со ссылкой на .

"Злоумышленник вербовал женщин для работы в ночном клубе, где занимал должность директора. Переправляли девушек через границу на автомобиле его приспешники - семейная пара ", - сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Правоохранители открыли уголовное производство о торговле людьми. Иностранец планировал вывезти за границу жительниц Харькова в возрасте от 22 до 27 лет, для использования в сфере предоставления интимных услуг на территории стран ЕС.

Национальная полиция Испании ликвидировала организацию, которая занималась сексуальной эксплуатацией девушек из Украины и России. Эта организация состояла из 3 мужчин и 2 женщин, которые занимались сутенерством.

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