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|Иностранца задержали за торговлю людьми
|13.03.2018 19:38
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В понедельник, 12 марта, в пункте пропуска "Краковец" на Львовщине правоохранители задержали иностранца.
Он пытался переправить украинок в Германию и устроить в бордель, передает со ссылкой на .
"Злоумышленник вербовал женщин для работы в ночном клубе, где занимал должность директора. Переправляли девушек через границу на автомобиле его приспешники - семейная пара ", - сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Правоохранители открыли уголовное производство о торговле людьми. Иностранец планировал вывезти за границу жительниц Харькова в возрасте от 22 до 27 лет, для использования в сфере предоставления интимных услуг на территории стран ЕС.
Национальная полиция Испании ликвидировала организацию, которая занималась сексуальной эксплуатацией девушек из Украины и России. Эта организация состояла из 3 мужчин и 2 женщин, которые занимались сутенерством.